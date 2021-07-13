Президент Украины Владимир Зеленский планирует собрать фракцию «Слуга народа», чтобы обсудить вопрос отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Об этом 13 июля сообщил Telegram-канал «Политика Страны»

Этот слух подтвердили каналу сразу несколько депутатов от «Слуги народа». При этом официально подтверждения и рассылки о сборе фракции нет.

Аваков против всех. Как будут устранять главу МВД из власти Украины © avakov.com Андрею Ермаку, отметил, что отставка Авакова действительно готовится. Близкий же к нему источник заявил, что вопрос об отставке министра не стоит.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов может возглавить МВД после отставки Авакова. По данным источников издания NV.ua, руководитель Офиса президента Андрей Ермак готовит почву для увольнения Авакова.