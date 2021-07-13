Этот слух подтвердили каналу сразу несколько депутатов от «Слуги народа». При этом официально подтверждения и рассылки о сборе фракции нет.
Один из источников в ОП, враждебный к главе Офиса президента Андрею Ермаку, отметил, что отставка Авакова действительно готовится. Близкий же к нему источник заявил, что вопрос об отставке министра не стоит.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов может возглавить МВД после отставки Авакова. По данным источников издания NV.ua, руководитель Офиса президента Андрей Ермак готовит почву для увольнения Авакова.