Каким четырем знакам зодиака до конца июля во всех сферах будет сопутствовать успех, рассказал астролог Павел Глоба в комментарии «Московскому комсомольцу» 12 июля

Клубничная луна: астролог рассказала, как справиться с избытком космической энергии © Открытые источники

Львам астролог также посулил успех в профессиональной сфере. Сейчас самое время предлагать новые идеи и начинать важные проекты.

Стрельцам, прогнозирует Глоба, вскоре повезет и с финансами, и в любви. Им стоит устроить избраннику романтическое свидание, а если они пока одиноки, звезды советуют этому знаку не упустить шанс и поближе узнать новых знакомых.

Водолеи — главные везунчики этой недели, заявил астролог. Им нужно побольше общаться с окружающими, это принесет свои плоды в будущем. В июле их ждет успех в любых проектах, даже достаточно рискованных.