Астролог заявил, что безоговорочная удача во всех делах начиная с 12 июля сопутствует Скорпионам. Они успешно справятся со всеми задачами, которые накопились у них в последнее время. Возможно, отметил Глоба, представителям этого знака придется трудиться больше обычного, но звезды вознаградят их за усердие.
Львам астролог также посулил успех в профессиональной сфере. Сейчас самое время предлагать новые идеи и начинать важные проекты.
Стрельцам, прогнозирует Глоба, вскоре повезет и с финансами, и в любви. Им стоит устроить избраннику романтическое свидание, а если они пока одиноки, звезды советуют этому знаку не упустить шанс и поближе узнать новых знакомых.
Водолеи — главные везунчики этой недели, заявил астролог. Им нужно побольше общаться с окружающими, это принесет свои плоды в будущем. В июле их ждет успех в любых проектах, даже достаточно рискованных.