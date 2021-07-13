Формально поводом для конфликта послужило то, что заезжие сборщики якобы повреждают кусты с ягодами, при этом те утверждают, что гребенка только положительным образом сказывается на урожае черники.
На самом деле, как рассказала журналистам одна из местных жительниц, конкуренты из соседнего региона просто-напросто лишают обитателей села заработка.
«Едут к нам, выбирают… Мы зарабатываем на ягоде копейки, а они еще и те у нас забирают», — заявила женщина.
В последнее время противостояние переросло в стычки и потасовки, жители Липников стали выстраиваться в живые цепи на пути сборщиков, не пуская их к ягодам. В дело пришлось вмешаться полиции, правоохранители теперь постоянно дежурят на месте событий, гася конфликты между противоборствующими сторонами.
Из-за непростой экономической ситуации в стране многие украинцы предпочитают работу сборщиками ягод за границей. Зачастую они попадают на фермы с тяжелыми условиями труда, а то и вовсе в трудовое рабство.