Жители села Липники Лугинского района Житомирской области вышли на тропу войны за местную чернику, за которой массово приезжают сборщики из соседней Ровенской области, тем самым лишая местных единственного источника дохода. О непростой ситуации на днях рассказали в сюжете ТСН

Чернобыльская ягода: Журналисты обнаружили на рынках Киева радиоактивную чернику © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

На самом деле, как рассказала журналистам одна из местных жительниц, конкуренты из соседнего региона просто-напросто лишают обитателей села заработка.

«Едут к нам, выбирают… Мы зарабатываем на ягоде копейки, а они еще и те у нас забирают», — заявила женщина.

В последнее время противостояние переросло в стычки и потасовки, жители Липников стали выстраиваться в живые цепи на пути сборщиков, не пуская их к ягодам. В дело пришлось вмешаться полиции, правоохранители теперь постоянно дежурят на месте событий, гася конфликты между противоборствующими сторонами.

Из-за непростой экономической ситуации в стране многие украинцы предпочитают работу сборщиками ягод за границей. Зачастую они попадают на фермы с тяжелыми условиями труда, а то и вовсе в трудовое рабство.