Полноценные официальные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не планировались и не проводились. Об этом 13 июля сообщил медийный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передают «Украинские новости»

Ранее Тихановская заявила, что пересекалась в Литве с Зеленским и находится на связи с украинскими властями.

«Насколько можно судить об этом, сама Светлана Тихановская говорила о том, что находилась с президентом Украины на одном мероприятии. Можно ли это назвать словом "пересекались"? Зависит от точки зрения. Полноценные переговоры или другая подобная официальная коммуникация не планировались и не осуществлялись», — сказал Подоляк.

Литва отказалась выдать Белоруссии оппозиционерку Тихановскую © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

При этом в январе министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши провели онлайн-заседание «Люблинского треугольника», на которое была приглашена Тихановская.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов, Тихановская — 10%. Протестующие потребовали отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.

Сама Тихановская вскоре уехала в Европу.