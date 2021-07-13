Отмечается, что приговор был вынесен в апреле этого года.
Как установил суд, в июне 2020 года женщина на электросамокате ехала по тротуару и столкнулась с пешеходом. Пострадавшая получила закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением с последующим эндопротезированием правого тазобедренного сустава, что повлекло длительное восстановление.
Двигаясь по тротуару на электросамокате, который, согласно п. 1.10 Правил дорожного движения, является транспортным средством, женщина грубо нарушила правила дорожного движения (п. 11.13).
«Своими действиями водитель электросамоката совершила преступление по ст. 291 Уголовного кодекса, а именно нарушила действующие на транспорте правила безопасности движения, что повлекло тяжкие последствия», — говорится в сообщении.
Суд признал женщину виновной и дал 1 год лишения свободы условно. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей 102 тысячи гривен (276,5 тыс. рублей) материального ущерба и 23 тысячи гривен (62,3 тыс. рублей) морального ущерба.
В агентстве отметили, что виновница ДТП — мать троих малолетних детей, а также уроженка России.