Шевченковский районный суд Запорожья приговорил женщину к 1 году лишения свободы условно за ДТП на электросамокате. Об этом во вторник, 13 июля, сообщило агентство «Украинские новости»

Отмечается, что приговор был вынесен в апреле этого года.

В Ужгороде воры не дали шансов системе аренды самокатов © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Двигаясь по тротуару на электросамокате, который, согласно п. 1.10 Правил дорожного движения, является транспортным средством, женщина грубо нарушила правила дорожного движения (п. 11.13).

«Своими действиями водитель электросамоката совершила преступление по ст. 291 Уголовного кодекса, а именно нарушила действующие на транспорте правила безопасности движения, что повлекло тяжкие последствия», — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной и дал 1 год лишения свободы условно. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей 102 тысячи гривен (276,5 тыс. рублей) материального ущерба и 23 тысячи гривен (62,3 тыс. рублей) морального ущерба.

В агентстве отметили, что виновница ДТП — мать троих малолетних детей, а также уроженка России.