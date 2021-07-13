Школьник младших классов оказался в реанимации с пулевым ранением, после того как неизвестный выстрелил ему в спину. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба Национальной полиции Житомирской области на своем сайте

Американский школьник принес на урок бомбу: что было потом © AP, Damian Dovarganes

Мальчика доставили в реанимацию со «сквозным огнестрельным ранением спины».

«Первоначально заявлялось, что произошел несчастный случай. Как было на самом деле — это выясняется», — сказал глава Новоград-Волынской райадминистрации Вячеслав Авраменко.

В больницу ребенка привез 43-летний киевлянин, который назвался знакомым отца школьника. При этом медики сообщили, что мужчина находился в состоянии аффекта. В полиции отметили, что в момент инцидента на месте было двое взрослых и двое детей.

Правоохранители выясняют, кто точно произвел выстрел. Расследованием инцидента займется военная прокуратура, поскольку к стрельбе может быть причастен военнослужащий.