«Мы продолжаем слышать сообщения из всех регионов мира о том, что больницы достигли максимальной наполняемости. Дельта-вариант стремительно распространяется по всему миру, вызывая новый всплеск числа случаев COVID-19 и смертей», — сказал он.
Глава ВОЗ обратил внимание, что «индийский» штамм обладает высокой заразностью и на настоящий момент зарегистрирован более чем в 104 странах.
«Как ожидается, скоро он станет доминирующим в мире», — подчеркнул Гебреисус.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/LxogVfFtKY— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 12, 2021
Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предупредил, что осенняя волна коронавируса на Украине неизбежна из-за распространения «индийского» штамма.