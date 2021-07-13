Минздрав Украины назвал худший сценарий распространения волны «Дельта»-коронавируса
Минздрав Украины назвал худший сценарий распространения волны «Дельта»-коронавируса
© РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк
«Мы продолжаем слышать сообщения из всех регионов мира о том, что больницы достигли максимальной наполняемости. Дельта-вариант стремительно распространяется по всему миру, вызывая новый всплеск числа случаев COVID-19 и смертей», — сказал он.

Глава ВОЗ обратил внимание, что «индийский» штамм обладает высокой заразностью и на настоящий момент зарегистрирован более чем в 104 странах.

«Как ожидается, скоро он станет доминирующим в мире», — подчеркнул Гебреисус.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предупредил, что осенняя волна коронавируса на Украине неизбежна из-за распространения «индийского» штамма.