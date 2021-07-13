Дельта-штамм, или «индийский» штамм коронавируса, обладает высокой заразностью и быстро распространяется по миру, в результате чего ситуация с COVID-19 во многих странах ухудшается. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил в ходе брифинга 12 июля

Украина.ру на Youtube Памяти талантливого и храброго военкора Екатерины Катиной