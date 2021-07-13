Активисты временно остановили демонтаж здания «Цветы Украины» на улице Сечевых Стрельцов в Киеве. Об этом 12 июля сообщается на Facebook-странице инициативы «Сохранить Цветы Украины»

Во Львове начался демонтаж Монумента Славы Советской армии © Львовский горсовет Дмитрий Гурин, нижнюю часть атриума, то есть центрального пространства здания, успели разрушить. После этого активисты снесли забор и зашли на территорию незаконного строительства.

«Работы остановлены», — написал нардеп.

Однако активисты подчеркнули, что, учитывая предыдущий опыт общения с застройщиком, можно предположить: как только люди разойдутся — работы начнутся снова.

«Есть информация о нескольких судебных исках, которые сейчас подаются против застройщика. Они могут заблокировать демонтаж на постоянной основе, но только через несколько дней. Мы должны не допустить уничтожения здания до тех пор», — отметили члены инициативной группы.

Они намерены до конца недели дежурить на месте застройки и просят всех присоединиться к ним.

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко также призвал немедленно остановить роботы по демонтажу здания «Цветы Украины».

«Солидарен с позицией общественности. Хотя застройщик отказывается это делать и настаивает на своем, хотел бы обратить внимание, что пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений — начало любых строительных или демонтажных работ является неправомерным. К тому же остановка должна длиться до решения вопроса о предоставлении охранного статуса, на котором настаивают активисты», — написал он в своем Telegram-канале.

«Цветы Украины» — это модернистское здание в Киеве по адресу улица Сечевых Стрельцов, 49. Проект разработал в начале 1980-х годов народный архитектор Украины Николай Левчук. Это был учебно-методический павильон с магазином, оранжереей и исследовательским центром. На первом этаже продавали растения, выше устраивались выставки, еще в нескольких помещениях были мастерские и курсы флористики. С позапрошлого года здание пустует.

Международная компания Rockwill Group выкупила объект и намерена осенью приступить к его реконструкции. Большую часть здания займут популярные коворкинги. Сообщается, что проект обойдется в 600 млн гривен.