«8 июля 2021 года Николаевский окружной административный суд удовлетворил иск областной прокуратуры и признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о присвоении русскому языку статуса регионального противоправным и недействительным», — говорится в сообщении.
До этого депутаты Николаевского горсовета не могли принять соответствующее решение из-за нехватки голосов.
Отмену статуса регионального у русского языка в городах Украины инициировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он обратился в местные советы с требованием отменить решения о функционировании региональных языков.
Ранее, в конце мая, Харьковский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального в Харькове.