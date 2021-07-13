Николаевский окружной административный суд удовлетворил иск областной прокуратуры и отменил решение Николаевского городского совета о присвоении русскому языку статуса регионального. Об этом 12 июля сообщили на сайте прокуратуры Николаевской области

«8 июля 2021 года Николаевский окружной административный суд удовлетворил иск областной прокуратуры и признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о присвоении русскому языку статуса регионального противоправным и недействительным», — говорится в сообщении.

Разумков назвал использование русского языка своим личным делом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Отмену статуса регионального у русского языка в городах Украины инициировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он обратился в местные советы с требованием отменить решения о функционировании региональных языков.

Ранее, в конце мая, Харьковский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального в Харькове.