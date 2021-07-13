Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов может возглавить МВД после отставки Арсена Авакова. Об этом 13 июля сообщило NV.ua со ссылкой на собственные источники

Аваков против всех. Как будут устранять главу МВД из власти Украины © avakov.com Андрей Ермак готовит почву для увольнения Авакова, а его «наследником» на посту министра внутренней обороны может стать Данилов.

«Заседания Совбеза стали традиционными информационными поводами для новостей в СМИ, а регулярное участие Данилова в рейтинговых ток-шоу подняло его узнаваемость среди украинцев», — говорится в сообщении.

Вторым претендентом на пост главы МВД может являться Александр Ефименко — бывший директор Центра инфраструктуры и технологий МВД, который при четвертом президенте Викторе Януковиче был замначальника УМВД в Херсонской области.

СНБО не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. В силовом ведомстве сказали, что «в ближайшее время не смогут ответить» на этот вопрос. Сам Данилов также не стал отвечать на прямой вопрос о том, может ли он в перспективе возглавить МВД.