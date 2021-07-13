По их словам, руководитель Офиса президента Андрей Ермак готовит почву для увольнения Авакова, а его «наследником» на посту министра внутренней обороны может стать Данилов.
«Заседания Совбеза стали традиционными информационными поводами для новостей в СМИ, а регулярное участие Данилова в рейтинговых ток-шоу подняло его узнаваемость среди украинцев», — говорится в сообщении.
Вторым претендентом на пост главы МВД может являться Александр Ефименко — бывший директор Центра инфраструктуры и технологий МВД, который при четвертом президенте Викторе Януковиче был замначальника УМВД в Херсонской области.
СНБО не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. В силовом ведомстве сказали, что «в ближайшее время не смогут ответить» на этот вопрос. Сам Данилов также не стал отвечать на прямой вопрос о том, может ли он в перспективе возглавить МВД.