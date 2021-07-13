Украинская певица Анастасия Приходько 12 июля после комментариев о том, что у нее голос, «как у мужика», опубликовала в Instagram ролик со своим выступлением на кастинге в группу «ВИА Гра»

«Там все заражено»: украинская певица заявила, что к Украине тянутся щупальца из России © Анастасия Приходько/Инстаграм

«Когда вырастешь, девка, отдадут тебя замуж. В деревню большую, в деревню чужую. Мужики там всё злые — топорами секутся. А по будням там дождь и по праздникам дождь…» — поется в песне-колыбельной.

«Это фрагмент кастинга в группу "Виа Гра", да, и такое было, и мне тогда казалось, что лучше песни для этой группы просто не может быть. Но суть в другом, мне тут 16 лет! 16!» — написала Приходько.

Ранее в ответ на упреки в низком тембре голоса Приходько сравнила себя с Эдит Пиаф и призвала подписчиков «повышать свой айсикью (вместо IQ. — Ред.)».

Анастасия Приходько - украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо». в последнее время критикует российский шоу-бизнес. Приходько является активной «патриоткой» Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей «с фашистскими взглядами».