Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук невиновен в том, в чем его обвиняет украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским. Так более считают половины украинцев, опрошенных 25-29 июня международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия)

Медведчук останется под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк убеждены 57,5% респондентов. При этом 64,5% уверены, что вручением подозрения и выбором меры пресечения власть пытается отвлечь внимание украинской аудитории от реальных проблем в стране.

Однако, по мнению 67,1% опрошенных, судебный процесс не просто не скажется негативно, а напротив, приведет к увеличению рейтингов Медведчука и ОПЗЖ.

В феврале Зеленский подписал указ о применении санкций против «каналов Медведчука» — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Позднее он подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против восьми человек — среди них Медведчук и его жена Оксана Марченко.

В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и его сопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Девятого июля суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.