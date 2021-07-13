В невиновности Медведчука убеждены 57,5% респондентов. При этом 64,5% уверены, что вручением подозрения и выбором меры пресечения власть пытается отвлечь внимание украинской аудитории от реальных проблем в стране.
Однако, по мнению 67,1% опрошенных, судебный процесс не просто не скажется негативно, а напротив, приведет к увеличению рейтингов Медведчука и ОПЗЖ.
В феврале Зеленский подписал указ о применении санкций против «каналов Медведчука» — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Позднее он подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против восьми человек — среди них Медведчук и его жена Оксана Марченко.
В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и его сопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Девятого июля суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.