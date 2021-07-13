Президент РФ Владимир Путин открыт для диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским за исключением тех тем, которые России и Украине обсуждать бесполезно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости 13 июля

Ранее Владимир Зеленский в ответ на статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» заметил, что готов обсудить некоторые затронутые в ней моменты в ходе личной встречи.

«Безусловно, и сам президент говорил о том, что готов к диалогу с президентом Зеленским. Но, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне», — сказал Песков.

Обещания оказались враньём: Путин высказался о Зеленском © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Ранее Зеленский предлагал Путину встретиться в Донбассе, затем — в Ватикане. Путин отметил, что Зеленскому нужно обсуждать конфликт в Донбассе с представителями ЛДНР, а о взаимоотношениях стран он готов говорить в Москве.