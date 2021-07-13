Ранее Владимир Зеленский в ответ на статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» заметил, что готов обсудить некоторые затронутые в ней моменты в ходе личной встречи.
«Безусловно, и сам президент говорил о том, что готов к диалогу с президентом Зеленским. Но, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента напомнил, что Путин говорил о готовности обсудить двусторонние отношения России и Украины с Зеленским еще до публикации этой статьи.
Ранее Зеленский предлагал Путину встретиться в Донбассе, затем — в Ватикане. Путин отметил, что Зеленскому нужно обсуждать конфликт в Донбассе с представителями ЛДНР, а о взаимоотношениях стран он готов говорить в Москве.