Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мысль о братских украинском и русском народах в статье президента России Владимира Путина об Украине больше похожа на ветхозаветный сюжет, когда первый сын Адама и Евы Каин убил своего младшего брата Авеля. Об этом 13 июля он заявил журналистам, трансляция велась в YouTube

Накануне, 12 июля, была обнародована большая статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Текст был опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках. Поклонская заявила, что Зеленский ведет Украину к самоуничтожению © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Относительно братского народа я уже отвечал. Нас забывают, когда мы говорим о борьбе с фашизмом, про Вторую мировую войну, и сколько было потеряно украинских жизней. И вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Как говорится, это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории», — заявил Зеленский.

Он отметил, что обязательно детально проанализирует эту статью, как только найдет время. Также, по его мнению, статья нуждается в ответе официального Киева, раз она была обнародована на украинском языке.

Ранее Зеленский заявил, что не читал статью Путина полностью, но в некоторых ее частях украинский лидер увидел глубокую и детальную работу, требующую много времени.