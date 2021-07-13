Накануне, 12 июля, была обнародована большая статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Текст был опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках.
«Относительно братского народа я уже отвечал. Нас забывают, когда мы говорим о борьбе с фашизмом, про Вторую мировую войну, и сколько было потеряно украинских жизней. И вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Как говорится, это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории», — заявил Зеленский.
Он отметил, что обязательно детально проанализирует эту статью, как только найдет время. Также, по его мнению, статья нуждается в ответе официального Киева, раз она была обнародована на украинском языке.
Ранее Зеленский заявил, что не читал статью Путина полностью, но в некоторых ее частях украинский лидер увидел глубокую и детальную работу, требующую много времени.