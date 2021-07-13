«Мы постоянно говорим о нашей встрече. И для встречи президентов Украины и Российской Федерации сейчас что-то не хватает времени у президента России. Я просто не знал, на что он тратит это время, и сейчас я вижу результат», — заявил Зеленский.
Кроме того, украинский лидер отметил, что многие вещи, которые написал Путин, главы двух государств могли бы проговорить. Также Зеленский заявил, что, наверное, предоставил бы Путину много материала, которым также можно было бы воспользоваться в будущей статье.
Накануне, 12 июля, была обнародована большая статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Текст был опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках. Зеленский заявил, что не знал о публикации на украинском языке, и добавил, что увидел в ней глубокую и детальную работу.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встречу Зеленского и Путина нужно провести как можно быстрее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что на возможной встрече лидеров двух стран невозможно обсуждение Крыма, как на том настаивает украинская сторона.