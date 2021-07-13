Президент Украины Владимир Зеленский отшутился, что президент РФ Владимир Путин тратил много времени на написание статьи об Украине и поэтому у него не было времени на личную встречу с ним. Об этом 13 июля он заявил в беседе с журналистами после выступления на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», которая транслировалась в YouTube

«Мы постоянно говорим о нашей встрече. И для встречи президентов Украины и Российской Федерации сейчас что-то не хватает времени у президента России. Я просто не знал, на что он тратит это время, и сейчас я вижу результат», — заявил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер отметил, что многие вещи, которые написал Путин, главы двух государств могли бы проговорить. Также Зеленский заявил, что, наверное, предоставил бы Путину много материала, которым также можно было бы воспользоваться в будущей статье.

И что дальше? Вопросы, которые возникли после статьи Путина про Украину © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встречу Зеленского и Путина нужно провести как можно быстрее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что на возможной встрече лидеров двух стран невозможно обсуждение Крыма, как на том настаивает украинская сторона.