Когда на улице жара, крайне важно не только уберечься от теплового удара и охлаждать организм, но и употреблять достаточно воды. Минздрав Украины рассказал 12 июля, как избежать обезвоживания и сколько воды нужно выпивать в жару

Кропивницкий и Днепр остались без воды в страшную жару © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«Итак, сколько нужно пить воды в день? Нет четкой формулы. Все зависит от того, в каком климате вы живете, насколько физически активны во время жары. База берет расчет 30-60 миллилитров на 1 килограмм веса. В жаркую погоду и при условии физической активности нужно сосредоточиться на верхней планке — 60 миллилитров на 1 килограмм. Если наружная температура не высокая и нет специальной активности, то норма составит 30 миллилитров на 1 килограмм», — говорится в сообщении.

Пить воду следует в течение дня, а не только во время чувства жажды, так как жажда — это уже сигнал организма о дефиците воды. Минздрав рекомендует украинцам иметь при себе бутылку, которую всегда можно наполнить, что позволит контролировать регулярность и объем выпитого. При этом рекомендуемая доза воды — не более 1,5 литра в час, иначе в крови может снизиться уровень соли. Подобное случается нечасто, но лучше потребление такого объема воды растянуть во времени.

В ведомстве подчеркнули, что важно пить именно воду, а не сладкие напитки и алкоголь. Газировки способствуют выведению из организма не только воды, но и солей. Поэтому, если хочется разнообразить вкус, лучше добавить в воду сок лимона или апельсина.

Также восстановлению водно-солевого баланса способствует регулярный прием пищи.