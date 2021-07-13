Президент Украины Владимир Зеленский не знал, что статью российского лидера Владимира Путина об Украине опубликовали на украинском языке, и заявил, что увидел в ней глубокую и детальную работу. Об этом 13 июля он заявил на пресс-конференции после выступления на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», которая транслировалась в YouTube

Блицопрос: украинский политолог Алексей Якубин о статье Владимира Путина © Facebook, Алексей Якубин

По мнению украинского лидера, Путин потратил на нее много времени, поскольку там «много архивной работы». Также Зеленский заявил, то он может только позавидовать, что президент такого большого государства может себе позволить потратить столько времени «на такой объем такой детальной работы».

Накануне, 12 июля, была обнародована большая статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Текст был опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках.