«Считаю, что если президент Российской Федерации уже начал писать на украинском, то мы все правильно делаем. В этом направлении я поддерживаю это решение. У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи, но в некоторых частях, которые я прочел, я увидел там глубокую работу», — заявил Зеленский.
По мнению украинского лидера, Путин потратил на нее много времени, поскольку там «много архивной работы». Также Зеленский заявил, то он может только позавидовать, что президент такого большого государства может себе позволить потратить столько времени «на такой объем такой детальной работы».
Накануне, 12 июля, была обнародована большая статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Текст был опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках.