«Меня недавно очень смутили результаты недавних опросов, что 55% не знают, где находится Бабий Яр. Я не знаю, это реальные цифры или нереальные. Тем не менее мы видели этим опросы и видели эти цифры. И мы должны исправлять такие вещи», — заявил Зеленский.
В июле фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива обнародовал результаты опроса, которые показали, что около 44% украинцев не знают, где находится урочище Бабий Яр. Более половины опрошенных знают, что он находится в Киеве, а 26% признались, что им неизвестно его местонахождение. Еще 18% респондентов назвали другой город.
В июне Мемориальный центр «Бабий Яр» представил планы к празднованию 80-летия трагедии. Первую часть комплекса откроют 6 октября.
На днях в Каннах состоялась премьера документального фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст».