Президент Украины Владимир Зеленский не поверил, что больше половины украинцев не знают, где находится урочище Бабий Яр, в котором нацисты в 1941-1943 годах проводили массовые расстрелы евреев и представителей других национальностей. Об этом 13 июля он заявил на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», который транслировало украинское ТВ

«Холокост-Дисней». Скандального режиссера Хржановского призвали уволить из мемориального центра «Бабий Яр» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк В июле фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива обнародовал результаты опроса, которые показали, что около 44% украинцев не знают, где находится урочище Бабий Яр. Более половины опрошенных знают, что он находится в Киеве, а 26% признались, что им неизвестно его местонахождение. Еще 18% респондентов назвали другой город. В июне Мемориальный центр «Бабий Яр» представил планы к празднованию 80-летия трагедии. Первую часть комплекса откроют 6 октября. На днях в Каннах состоялась премьера документального фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст».