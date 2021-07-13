В группе сообщили о новом разводе на пляжах Одессы, который позволяет мошенникам нажиться на доверчивых украинцах.
«Группа молодых людей аккуратно складывает одежду и телефоны в рюкзаки, просит соседа по подстилке посторожить. Тем временем "наблюдатель", когда все, доверившись надёжному челу на берегу, ушли купаться, уследив, в каком рюкзаке больше добра, подходит… и с криком "Эй, ребят, я домой…", помахав рукой, цепляет рюкзак, говорит смотрителю спасибо и уходит», — предупредили в соцсети.
В комментариях украинцы отметили, что подобная схема развода на пляже давно известна, но согласились, что доверять незнакомцам и брать на пляж ценные вещи не стоит.
«А без телефона на пляж никак нельзя?», «Не понимаю такой безответственности. С таким же успехом они могли попросить соседский булыжник посторожить. Сами и виноваты», «Лох — судьба. Схема старая как мир. Одесса-мама…» — откликнулись пользователи соцсети.
Ранее сообщалось, что у берегов Одессы появилась потенциально токсичная водоросль, из-за которой море позеленело.