Украинцев призвали не расслабляться в пляжный сезон и остерегаться мошенников. О популярной в этом году схеме развода рассказали на днях в группе «STOР Мошенник. Украина» в Facebook

В группе сообщили о новом разводе на пляжах Одессы, который позволяет мошенникам нажиться на доверчивых украинцах.

«Группа молодых людей аккуратно складывает одежду и телефоны в рюкзаки, просит соседа по подстилке посторожить. Тем временем "наблюдатель", когда все, доверившись надёжному челу на берегу, ушли купаться, уследив, в каком рюкзаке больше добра, подходит… и с криком "Эй, ребят, я домой…", помахав рукой, цепляет рюкзак, говорит смотрителю спасибо и уходит», — предупредили в соцсети.

Пляжи Одессы: где лучше всего загорается на берегу Черного моря © пресс-служба президента Украины

«А без телефона на пляж никак нельзя?», «Не понимаю такой безответственности. С таким же успехом они могли попросить соседский булыжник посторожить. Сами и виноваты», «Лох — судьба. Схема старая как мир. Одесса-мама…» — откликнулись пользователи соцсети.

Ранее сообщалось, что у берегов Одессы появилась потенциально токсичная водоросль, из-за которой море позеленело.