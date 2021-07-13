Врачи советуют остерегаться ранних арбузов и подождать арбузного сезона, который наступает в конце лета. Однако если вы решили не ждать августа и полакомиться арбузом прямо сейчас, нужно соблюдать меры предосторожности.
Рано поспевающие арбузы выращиваются с применением опасных удобрений. Попадая в желудок, нитраты преобразуются в нитриты. Это плохо влияет на гемоглобин, может привести к отравлению и обезвоживанию.
Арбузы можно проверить на содержание нитратов: положить кусочек в емкость с дистиллированной или кипяченой водой. Если вода покраснеет, не ешьте такой арбуз.
Кроме того, врачи напоминают, что арбузы даже без вредных добавок противопоказаны в большом количестве при сахарном диабете и пищевой аллергии.
Однако, если у вас нет противопоказаний и арбуз прошел проверку на нитраты, в умеренном количестве он принесет пользу. В нем содержатся антиоксиданты, которые выводят из организма свободные радикалы.