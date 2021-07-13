В некоторых случаях употребление арбуза может нанести вред здоровью, предупредили врачи. Об этом рассказали на днях в программе «Завтрак с 1+1» на канале ТСН

Врачи советуют остерегаться ранних арбузов и подождать арбузного сезона, который наступает в конце лета. Однако если вы решили не ждать августа и полакомиться арбузом прямо сейчас, нужно соблюдать меры предосторожности.

Вместо арбузов - дорогие ягоды: куда ползут цены на фрукты на Украине © Рixabay

Арбузы можно проверить на содержание нитратов: положить кусочек в емкость с дистиллированной или кипяченой водой. Если вода покраснеет, не ешьте такой арбуз.

Кроме того, врачи напоминают, что арбузы даже без вредных добавок противопоказаны в большом количестве при сахарном диабете и пищевой аллергии.

Однако, если у вас нет противопоказаний и арбуз прошел проверку на нитраты, в умеренном количестве он принесет пользу. В нем содержатся антиоксиданты, которые выводят из организма свободные радикалы.