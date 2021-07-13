«В метро Киева блогеры сняли на видео пытку молоком: герою видео привязали на шею емкость, которая закрывала лицо. В эту емкость наливали молоко и сыпали хлопья. Герой ролика не захлебнулся, но облил вагон молоком и облился сам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все это происходило на глазах у пассажиров на станции «Арсенальная». Один из пассажиров сделал замечание молодежи. Реакции не поступило, поэтому мужчина пнул героя видео ногой.
В пресс-службе Киевского метрополитена в комментарии Vgorode рассказали, что пассажиры не сообщили о происходящем ни машинисту, ни администрации метрополитена. По этой причине парни покинули метро, избежав общения с полицией.
«Пассажиров призывают в подобных ситуациях немедленно связываться с машинистом поезда, воспользовавшись устройством связи "пассажир-машинист". Благодаря этому можно будет оповестить полицию и задержать хулиганов максимально оперативно, — отметили представители метрополитена.
По информации издания, действо устроили блогеры, которые относят свое творчество к жанру Jackass («Чудаки»). Жанр назвали в честь одноименного американского сериала, который показывали в начале двухтысячных. Герои сериала были каскадерами и показывали опасные трюки.