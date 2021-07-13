Киевские блогеры облили вагон метро молоком и скрылись безнаказанными, поскольку пассажиры не сообщили об инциденте администрации. Об этом 13 июля сообщает «КП в Украине»

«В метро Киева блогеры сняли на видео пытку молоком: герою видео привязали на шею емкость, которая закрывала лицо. В эту емкость наливали молоко и сыпали хлопья. Герой ролика не захлебнулся, но облил вагон молоком и облился сам», — говорится в сообщении.

Киевляне высмеяли сотрудников метро, тушащих пожар © interesniy-kiev.livejournal.com

В пресс-службе Киевского метрополитена в комментарии Vgorode рассказали, что пассажиры не сообщили о происходящем ни машинисту, ни администрации метрополитена. По этой причине парни покинули метро, избежав общения с полицией.

«Пассажиров призывают в подобных ситуациях немедленно связываться с машинистом поезда, воспользовавшись устройством связи "пассажир-машинист". Благодаря этому можно будет оповестить полицию и задержать хулиганов максимально оперативно, — отметили представители метрополитена.

По информации издания, действо устроили блогеры, которые относят свое творчество к жанру Jackass («Чудаки»). Жанр назвали в честь одноименного американского сериала, который показывали в начале двухтысячных. Герои сериала были каскадерами и показывали опасные трюки.