Украинский певец Иван Дорн, который представлял драму режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», позировал на красной дорожке Каннского кинофестиваля в бежевом костюме в окружении российских артистов. Об этом вечером 12 июля сообщили украинские «Факты»

Отмечается, что 32-летний артист позировал вместе с Ильей Стюартом, Юрием Борисовым, Юлией Пересильд, Юрием Колокольниковым, Семеном Серзиным и Чулпан Хаматовой.

В фильме «Петровы в гриппе» кадр с участием Ивана Дорна длится 18 минут. После фестиваля ленту покажут в Европе. В России премьеру ожидают 9 сентября.

Накануне украинский режиссёр Сергей Лозница представил в Каннах документальный фильм «Бабий Яр. Контекст». Вместе с ним на фестивале появились продюсер картины Мария Чустова, российский режиссёр и руководитель мемориального центра «Бабий Яр» в Киеве Илья Хржановский.

В 2017 году в интервью Дорн заявил, что ему нравится считать украинцев и русских братьями, что он никогда не помогал военным в Донбассе и признался, что носил футболку с украинским трезубцем, чтобы из-за костюма «никто не вонял». Его заявления вызвали волну негодования на Украине. В социальных сетях люди просили признать артиста фигурой, угрожающей национальной безопасности Украины.