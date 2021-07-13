Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции Украины внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом государственном гербе Украины.
«Любые попытки "усовершенствовать" трезубец, дорисовав изображения людей, животных, растений и различных предметов, и объявить это "большим гербом Украины" являются откровенной безвкусицей и абсурдом. К тому же Украина не империя и не федерация и вообще не нуждается в замене исторического и настоящего своего герба на искусственный "большой"», — написал он.
По словам Вятровича, идея «большого герба» появилась в Конституции по настоянию коммунистов, которые якобы умышленно таким образом стремились «умалить значение настоящего герба Украины». Депутат отметил, что «извлекать из небытия и пытаться воплотить в жизнь эту идею на тридцатом году независимости недопустимо».
Партия «Европейская солидарность» призвала Зеленского отозвать законопроект и использовать предоставленные Конституцией полномочия для начала процедуры изъятия из Основного Закона упоминаний о «большом гербе». Также Вятрович призвал депутатов «ни при каких обстоятельствах не поддерживать этот проект и не голосовать за "большой герб"».
В 2009 году Кабмин утвердил проект большого герба. Он включал изображение малого герба в центре, по бокам — фигуры льва и запорожского казака, снизу — сине-желтую ленту, а вверху — княжескую корону. Однако проект так и не был вынесен на рассмотрение парламента.
В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.