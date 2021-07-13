Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» и бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал коллег по парламенту объединить усилия, чтобы предотвратить якобы угрозу обесценивания государственного герба Украины - Трезубец – «бестолковым большим гербом». Об этом 13 июля он написал в Facebook

Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции Украины внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом государственном гербе Украины.

«Любые попытки "усовершенствовать" трезубец, дорисовав изображения людей, животных, растений и различных предметов, и объявить это "большим гербом Украины" являются откровенной безвкусицей и абсурдом. К тому же Украина не империя и не федерация и вообще не нуждается в замене исторического и настоящего своего герба на искусственный "большой"», — написал он.

Гербом по пальцам © Facebook, Міністерство оборони України / Facebook, Міністерство оборони України / Перейти в фотобанк

Партия «Европейская солидарность» призвала Зеленского отозвать законопроект и использовать предоставленные Конституцией полномочия для начала процедуры изъятия из Основного Закона упоминаний о «большом гербе». Также Вятрович призвал депутатов «ни при каких обстоятельствах не поддерживать этот проект и не голосовать за "большой герб"».

В 2009 году Кабмин утвердил проект большого герба. Он включал изображение малого герба в центре, по бокам — фигуры льва и запорожского казака, снизу — сине-желтую ленту, а вверху — княжескую корону. Однако проект так и не был вынесен на рассмотрение парламента.

В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.