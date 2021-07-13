Президент Украины Владимир Зеленский стремится вносить вражду между украинцами и русскими, несмотря на их общность. Об этом написала 12 июля в своем Telegram-канале заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская

Поклонская заявила, что не может разделить себя на русскую и украинскую части, как и многие соотечественники на Украине и в России, и согласилась со словами Владимира Путина о том, что украинцы и русские — единый народ.

Поклонская уличила ООН в игнорировании водной блокады Крыма © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский «показывал доброе кино про один народ — украинцев и русских», а затем изменил своим взглядам.

«Став президентом Украины, обременив себя серьёзными политическими обязательствами, вынужден крутить другое "кино" и вносить вражду между нами для одной цели — посеять ненависть и заставить забыть свои корни, заветы предков и поверить в другую историю, другую веру», — написала она.

По ее словам, это путь Украины к самоуничтожению, «к потере украинской нации как частички большой славянской древнерусской семьи».

Накануне, 12 июля, на сайте Кремля на русском и украинском языках была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев​», в ней российский лидер заявил, что русские и украинцы — один народ.