Немецкий политолог, научный директор «Германо-российского форума» Александр Рар 12 июля рассказал о борьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель за завершение строительства российского газопровода «Северный поток – 2», передает МК

Меркель перед встречей с Зеленским откровенно высказалась о транзите газа через Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Противники не успокоятся, будут использовать какие-то юридические инструменты, добиваться, чтобы газопровод функционировал только на половину своей проектной мощности», — заверил политолог.

Как считает Рар, в случае отмены российского проекта Германия бы сильно пострадала.

Эксперт призвал обратить внимание на работу официального Берлина по завершению постройки газопровода.

«Меркель приходится нелегко. Оцените ту мужественную борьбу, которую правительство Германии ведет», — заключил Рар.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что судьба газопровода «Северный поток – 2» решится в ближайшие недели или месяцы.