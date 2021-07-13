Вместо поддержки Запада в противостоянии с Россией канцлер Германии Ангела Меркель лишь унизила президента США Джо Байдена. Такое мнение 12 июля выразил публицист Андреас Клут в статье для Bloomberg

Меркель перед встречей с Зеленским откровенно высказалась о транзите газа через Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Меркель подвела США и Европу и оставила своему преемнику только плохие варианты», — считает Клут.

По мнению публициста, так называемую геополитическую угрозу от российского проекта видят в Польше, странах Балтии, Франции и Евросоюзе. При этом «немцы продолжают прятать головы в песок, как геополитические страусы». Также Клут полагает, что упорная защита газопровода окажется «пятном на репутации» канцлера, так как ее позиция отталкивает США и европейских партнеров.

Публицист заключил, что во время предстоящей встречи с Байденом немецкому канцлеру предстоит предложить идеи, как поступить «с геополитическим беспорядком, который она устроила».

Президент США на этой неделе в ходе встречи в Вашингтоне планирует обсудить с Меркель газопровод «Северный поток – 2».