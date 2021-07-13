Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об уважительном отношении к итогам выборов в Молдавии и готовности к сотрудничеству с новым парламентом. Об этом 12 июля сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства

Партия Санду получила монобольшинство в парламенте Молдавии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«В предвыборный период МИД России неоднократно выражал сожаление по поводу фактов внешнего вмешательства в молдавские внутриполитические процессы, которые имели место со стороны США, Европейского союза и его государств-членов. Российская сторона тем не менее с уважением относится к итогам выборов и рассчитывает, что они будут способствовать межнациональному согласию в молдавском обществе», — подчеркнула Захарова.

Она выразила надежду на последовательную реализацию российско-молдавских договоренностей и отметила готовность Москвы к взаимодействию со всеми политическими силами республики.

По итогам обработки 99,9% протоколов голосования пропрезидентская партия, которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, получила 52,72% голосов на досрочных парламентских выборах в Молдавии. За блок «Коммунисты и социалисты» проголосовали 27,23% избирателей, за партию «Шор» — 5,75%. По предварительным данным, «Действие и солидарность» получит число мандатов, достаточное для формирования правительства.