В конституцию Белоруссии захотели внести поправки о браке как союзе мужчины и женщины, отметили 12 июля в парламенте республики

Астрологи сказали, каким знакам зодиака нельзя вступать в брак © Hier und jetzt endet leider meine Reise/Pixabay

Зампред Комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич подчеркнул, что в республике планируют брать пример с России, где уже внесли эту поправку в конституцию страны. Гайдукевич добавил, что это изменение в законе ему нравится.

«Белоруссия — это колыбель европейской цивилизации в плане сохранения традиционных ценностей. Почему бы не внести по примеру России, не закрепить в нашей конституции, что брак — это союз мужчины и женщины?» — почеркнул депутат.

Член конституционной комиссии, депутат белорусского парламента Игорь Марзалюк подтвердил, что подобная поправка обсуждается в комиссии. Он добавил, что семья трактуется политиками как союз мужчины и женщины «в полном соответствии с классическим европейским определением, в том числе декларацией прав человека на французском языке».