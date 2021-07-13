Власти Украины и Прибалтийских стран карательными и репрессивными мерами борются с использованием языков этнических и национальных групп. Об этом заявила российская делегация 12 июля в ходе сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, передает REGNUM

В интересах Зеленского и «Квартала 95». Зачем «Слуги народа» пытаются изменить языковой закон © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Ольга Воронцова выразила сожаление, что со стороны Совета, его механизмов и органов нет должного внимания к ситуации, сложившейся в образовательной сфере Украины и Прибалтики.

Она подчеркнула, что власти этих стран «проводят дискриминационную политику по искоренению использования языков этнических и национальных групп, прибегая при этом к карательным и репрессивным мерам».

Так, на Украине и в Латвии школы перевели на государственный язык, а это полностью игнорирует право учеников, относящихся к нацменьшинствам, получать качественное образование. Должным образом не готовят и учителей. В результате, добавила Воронцова, качество образования снижается, закрепляются неравные возможности в получении образования.

Российские делегаты призвали структуры ООН должным образом оценить ситуацию с отношением к этническим и национальным группам в названных странах.