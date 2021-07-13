Представитель российской делегации Ольга Воронцова выразила сожаление, что со стороны Совета, его механизмов и органов нет должного внимания к ситуации, сложившейся в образовательной сфере Украины и Прибалтики.
Она подчеркнула, что власти этих стран «проводят дискриминационную политику по искоренению использования языков этнических и национальных групп, прибегая при этом к карательным и репрессивным мерам».
Так, на Украине и в Латвии школы перевели на государственный язык, а это полностью игнорирует право учеников, относящихся к нацменьшинствам, получать качественное образование. Должным образом не готовят и учителей. В результате, добавила Воронцова, качество образования снижается, закрепляются неравные возможности в получении образования.
Российские делегаты призвали структуры ООН должным образом оценить ситуацию с отношением к этническим и национальным группам в названных странах.