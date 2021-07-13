Заигрывать с талибами — политическая ошибка, поскольку их контролируют спецслужбы Пакистана, а планы Исламабада непредсказуемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко

По словам Серенко, «Талибан» — гибридный проект Пакистана, который использует практики джихада.

«Будут вербовать новых адептов»: Серенко рассказал, что станет большой проблемой России © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«В тех экстремистских медресе Пакистана, где воспитывают молодых радикалов, отношение к России предельно негативное. Там распространяются учебные пособия, в которых Россия описывается не просто как дикая страна, а страна, в которой доминируют животные нравы. Там рассказывают, что русские женятся на матерях и что это неверные, которые хуже животных», — рассказал Серенко.

Он добавил, что у талибов работает пропагандистская служба, и ее контролируют в том числе выходцы из РФ, которые ненавидят Россию. Поэтому Россия рискует тем, что проекты «Талибана» могут появиться и на Северном Кавказе, и в Центральной Азии, и на Ближнем Востоке.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

*Деятельность организации запрещена в РФ