По словам Серенко, «Талибан» — гибридный проект Пакистана, который использует практики джихада.
Он предположил, что, возможно, Россия хотела бы через талибов подружиться с Пакистаном, и отметил, что это «не очень предсказуемая дружба», поскольку элита и военная верхушка Пакистана ориентированы на сотрудничество с США и Великобританией, также происходит дрейф Пакистана в сторону Китая.
«В тех экстремистских медресе Пакистана, где воспитывают молодых радикалов, отношение к России предельно негативное. Там распространяются учебные пособия, в которых Россия описывается не просто как дикая страна, а страна, в которой доминируют животные нравы. Там рассказывают, что русские женятся на матерях и что это неверные, которые хуже животных», — рассказал Серенко.
Он добавил, что у талибов работает пропагандистская служба, и ее контролируют в том числе выходцы из РФ, которые ненавидят Россию. Поэтому Россия рискует тем, что проекты «Талибана» могут появиться и на Северном Кавказе, и в Центральной Азии, и на Ближнем Востоке.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
*Деятельность организации запрещена в РФ