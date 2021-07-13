Матвейчев подчеркнул, что русские по сути являются коренным народом, населяющим территорию современной Украины.
Он отметил, что и украинцы, и русские относятся к славянской гаплогруппе R1а1. Она появилась 25 тыс. лет назад, археологи нашли стоянку этой культуры с названием Мальта в Красноярском крае.
Таким образом, славяне пришли на Украину и вообще в Восточную Европу, в том числе нынешнюю Россию, из Сибири, через Урал, пояснил он.
По словам Матвейчева, первые стоянки славян на территории нынешней Украины появились 10 тыс. лет назад, а до этого там жили люди, генетически относящиеся к кавказской гаплогруппе.
«Та же самая трипольская культура, с которой носился Ющенко и рассказывал о том, что «это наши предки», так вот, генетически там жили кавказцы в трипольской культуре, скажем так, предки нынешних осетин», — указал эксперт.
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