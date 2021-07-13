Разделение украинского и русского народов ненаучно, поскольку учеными-археологами доказано, что у них общие предки, сказал в интервью Украина.ру политтехнолог Олег Матвейчев

Матвейчев подчеркнул, что русские по сути являются коренным народом, населяющим территорию современной Украины.

Он отметил, что и украинцы, и русские относятся к славянской гаплогруппе R1а1. Она появилась 25 тыс. лет назад, археологи нашли стоянку этой культуры с названием Мальта в Красноярском крае.

Таким образом, славяне пришли на Украину и вообще в Восточную Европу, в том числе нынешнюю Россию, из Сибири, через Урал, пояснил он.

По словам Матвейчева, первые стоянки славян на территории нынешней Украины появились 10 тыс. лет назад, а до этого там жили люди, генетически относящиеся к кавказской гаплогруппе.

Пчёлы, глэчики и гиднисть. Обманувшему всех Ющенко - 66 © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

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