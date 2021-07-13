Бывшие советские республики в Средней Азии оказались буфером, стоящим между Россией и зарождающимся государством афганских талибов*, однако одно из этих постсоветских государств может стать серьезной проблемой, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру

«Слабым звеном в Средней Азии я считаю Узбекистан, потому что эта страна не входит в ОДКБ, — американцы постарались вывести ее из этого договора, и она может стать территорией, на которой США разместят некую военную базу или наблюдательный пункт для мониторинга ситуации в Афганистане», — сказал эксперт.

Афганский синдром. Бегство армии США или передача власти «Талибану»*? © AP, Rahmat Gul

Леонков напомнил о том, что в рядах «Талибана»* остались военные инструкторы и советники из спецподразделений США, в том числе военной разведки.

Они будут руководить действиями талибов* с целью дестабилизировать обстановку в Центральной Азии, подчеркнул эксперт.

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* «Талибан» — запрещенная в РФ организация