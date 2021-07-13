«Слабым звеном в Средней Азии я считаю Узбекистан, потому что эта страна не входит в ОДКБ, — американцы постарались вывести ее из этого договора, и она может стать территорией, на которой США разместят некую военную базу или наблюдательный пункт для мониторинга ситуации в Афганистане», — сказал эксперт.
Он отметил, что на самом деле эта американская структура будет заниматься не мониторингом, а управлением ситуацией в Афганистане.
Леонков напомнил о том, что в рядах «Талибана»* остались военные инструкторы и советники из спецподразделений США, в том числе военной разведки.
Они будут руководить действиями талибов* с целью дестабилизировать обстановку в Центральной Азии, подчеркнул эксперт.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
* «Талибан» — запрещенная в РФ организация