Эксперт отметил, что уже опубликованы новые инструкции для российских военных, позволяющие сбивать нарушителей воздушного пространства. Аналогичных изменений он ожидает и для ВМС РФ.
«Думаю, что скоро будут опубликованы правила и по морским инцидентам, где помимо предупредительного огня будет еще огонь на поражение», — сказал Леонков.
Он подчеркнул, что после инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма «были сделаны оргвыводы, и такого рода инциденты будут пресекаться достаточно жестко».
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Ранее британский эсминец Defender вторгся в воды Крыма и покинул их только после предупредительного обстрела и бомбометания.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон готовится повторять скандальные акции, однако это вызвало возмущение у британской общественности.