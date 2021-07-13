В РФ готовят новые правила относительно инцидентов на море, которые упрощают нанесение ударов по нарушителям морских границ, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру

Эксперт отметил, что уже опубликованы новые инструкции для российских военных, позволяющие сбивать нарушителей воздушного пространства. Аналогичных изменений он ожидает и для ВМС РФ.

«Думаю, что скоро будут опубликованы правила и по морским инцидентам, где помимо предупредительного огня будет еще огонь на поражение», — сказал Леонков.

Британский конфуз © © REUTERS / Yoruk Isik

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