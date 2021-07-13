Рост цены на газ для бытовых потребителей на Украине - следствие того, что Украина полностью либерализовала свой рынок газа. Об этом в интервью Укриана.ру сказал энергетический эксперт Дмитрий Марунич

«Украина, несмотря на собственную добычу, крайне зависима от импорта газа. По сути это приводит к импортному паритету — газ на внутреннем рынке стоит столько же, столько и на европейских биржах. Поэтому украинский потребитель сейчас вынужден платить намного больше», — рассказал эксперт.

Он пояснил, что если бы не так называемый годовой контракт, который власти поручили распространить на всех трейдеров с мая, то сейчас на Украине уже был бы полноценный коллапс.

Дмитрий Марунич: Все идет к тому, что украинцы будут платить за газ как в ЕС © РИА Новости, Нина Зотина

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее власти Украины отменили госрегулирование тарифов на голубое топливо и уравняли стоимость газа для потребителей с мировыми ценами.