«Украина, несмотря на собственную добычу, крайне зависима от импорта газа. По сути это приводит к импортному паритету — газ на внутреннем рынке стоит столько же, столько и на европейских биржах. Поэтому украинский потребитель сейчас вынужден платить намного больше», — рассказал эксперт.
Он пояснил, что если бы не так называемый годовой контракт, который власти поручили распространить на всех трейдеров с мая, то сейчас на Украине уже был бы полноценный коллапс.
Кроме того, предостерег Марунич, высокие цены на газ спровоцируют, если ничего не будет предпринято, повышение стоимости тепловой энергии с осени более чем на 40%.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее власти Украины отменили госрегулирование тарифов на голубое топливо и уравняли стоимость газа для потребителей с мировыми ценами.