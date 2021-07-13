Для объединения украинцев и русских необходимы желание и политическая воля, подчеркнул Матвейчев.
«Нужно перестать, во-первых, противопоставлять русских и украинцев, рассказать подлинную историю наших стран, наших государств и увидеть, что мы всегда на самом деле бок о бок были друг с другом, у нас в общем-то по большому счёту одна история», — сказал эксперт.
Кроме того, нужно рассказывать людям об общности украинского и русского языков, обращать внимание на то, что различия создаются искусственно, добавил он.
«Жители северного и южного Ливана понимают друг друга так же, как русские и украинцы. А Ливан и Марокко или Египет и Марокко — они вообще друг друга не поймут. А называется всё "арабским языком"», — отметил Матвейчев.
Поэтому главное для объединения народов — желание объединиться и говорить, что это одно, заключил он.
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