За 20-30 лет так называемой украинской независимости Западу и властям удалось настроить украинцев против русских, за такой же срок можно вернуть прежнее положение вещей. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политтехнолог Олег Матвейчев

Эсперанто. Украинский язык в защите не нуждается © Svitovyd

«Нужно перестать, во-первых, противопоставлять русских и украинцев, рассказать подлинную историю наших стран, наших государств и увидеть, что мы всегда на самом деле бок о бок были друг с другом, у нас в общем-то по большому счёту одна история», — сказал эксперт.

Кроме того, нужно рассказывать людям об общности украинского и русского языков, обращать внимание на то, что различия создаются искусственно, добавил он.

«Жители северного и южного Ливана понимают друг друга так же, как русские и украинцы. А Ливан и Марокко или Египет и Марокко — они вообще друг друга не поймут. А называется всё "арабским языком"», — отметил Матвейчев.

Поэтому главное для объединения народов — желание объединиться и говорить, что это одно, заключил он.

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