Американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру рассказал, могут ли учения НАТО вроде Sea Breeze привести к военному конфликту

Мураев рассказал об «истерике» Зеленского из-за НАТО © Евгений Мураев

По его словам, любые учения связаны с повышенной опасностью.

«Хотя бы с точки зрения чисто технической, логистической и любой другой ошибки случайно военный конфликт иногда может начаться: кто-то в кого-то случайно выстрелил, попал, кто-то кого-то случайно может спровоцировать, у кого-то произойдёт сбой в компьютере, и взлетит случайная ракета. Всё это тоже бывает. Конфликт может начаться случайно, но вот перерастёт ли он в войну или политики найдут возможности его купировать, зависит уже от политиков и от того, какая атмосфера сложилась между сторонами», — добавил он.

Эксперт предположил, что сейчас, когда НАТО и Россия не доверяют друг другу, конечно, вероятность того, что «любой компьютерный глюк или техническая ошибка может привести к серьёзному противостоянию, безусловно, есть». Однако он выразил мнение, что ни один вопрос сегодня не решится военным методом. Просто нет таких вопросов, которые решатся через большую войну.

«Есть вопросы, которые, наверное, можно решить через мелкие военизированные конфликты, но отношения России и НАТО, России и США — это слишком серьёзные геополитические отношения, чтобы их проблемы, их противоречия решить военным конфликтом», — заверил Злобин.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.