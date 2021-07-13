В конце июня во время прямой линии Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — это один народ.
По словам эксперта, это подтверждается и генетическими исследованиями, и культурной и исторической общностью русских и украинцев. Поэтому, отметил он, до конца XIX века даже во Львове люди называли себя русскими.
При этом, например, разные племена, которые позже объединились в Германии и Китае в одно государство, имели гораздо больше культурных и языковых различий, чем русские и украинцы, отметил он.
«Несмотря на то что даже Австро-Венгрия в начале XX века всех людей, которые называли себя русскими на Западной Украине, отправляла в лагеря концентрационные — Терезин, Талергоф, — убивала там, всё равно в 1934 году, когда провели перепись, даже на Западной Украине большинство всё равно продолжали называть себя русскими», — указал Матвейчев.
Эксперт подчеркнул, что попытки их столкнуть, разделить единый народ придумыванием искусственных историй — чисто политическая проблема.
Полностью прочитать интервью можно здесь.