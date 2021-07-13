В ХIХ веке cлово «украинец» употреблялось в таком же значении, как слова «уралец» или «сибиряк», то есть житель определенной местности в Российской империи. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политтехнолог Олег Матвейчев

Как русский Львов стал русофобским и что с ним будет © real-estate.lviv.ua / real-estate.lviv.ua / Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — это один народ.

По словам эксперта, это подтверждается и генетическими исследованиями, и культурной и исторической общностью русских и украинцев. Поэтому, отметил он, до конца XIX века даже во Львове люди называли себя русскими.

При этом, например, разные племена, которые позже объединились в Германии и Китае в одно государство, имели гораздо больше культурных и языковых различий, чем русские и украинцы, отметил он.

«Несмотря на то что даже Австро-Венгрия в начале XX века всех людей, которые называли себя русскими на Западной Украине, отправляла в лагеря концентрационные — Терезин, Талергоф, — убивала там, всё равно в 1934 году, когда провели перепись, даже на Западной Украине большинство всё равно продолжали называть себя русскими», — указал Матвейчев.

Эксперт подчеркнул, что попытки их столкнуть, разделить единый народ придумыванием искусственных историй — чисто политическая проблема.

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