Канцлер Германии Ангела Меркель попыталась успокоить президента Владимира Зеленского, заявив, что Германия поддерживает транзит газа через Украину и после ввода в строй газопровода «Северный поток 2». Ее слова прозвучали перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля

Канцлер ФРГ отметила, что с украинской стороны есть обеспокоенность вопросом, и заверила Зеленского в том, что власти Германи серьезно к ней относятся.

«Для нас Украина является и остается страной-транзитером, даже когда "Северный поток — 2" будет достроен», — цитирует Меркель РИА Новости.

Киев ждал помощи США в борьбе с «Северным потоком-2», а Штаты санкциями ударили по интересам Украины © president.gov.ua / president.gov.ua / Перейти в фотобанк

Также она сказала, что эта тема будет играть роль и в ходе ее предстоящей поездки в США.