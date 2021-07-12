Канцлер ФРГ отметила, что с украинской стороны есть обеспокоенность вопросом, и заверила Зеленского в том, что власти Германи серьезно к ней относятся.
«Для нас Украина является и остается страной-транзитером, даже когда "Северный поток — 2" будет достроен», — цитирует Меркель РИА Новости.
Глава немецкого правительства выразила уверенность в том, что следующий канцлер Германии сдержит обещание сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока 2».
Также она сказала, что эта тема будет играть роль и в ходе ее предстоящей поездки в США.