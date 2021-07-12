После госпереворота 2014 года по Украине прокатилась волна погромов и кровавых убийств, в том числе сожжение людей в Одессе, украинские неонацисты надеются повторить это в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске, написал президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев»

Путин отмечает, что у жителей Донецка и Луганска не оставалось другого выбора, кроме как взяться за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь.

«Разве им оставили иной выбор — после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь?» — написал президент.

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«Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся», — подчеркнул глава государства.

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