Путин отмечает, что у жителей Донецка и Луганска не оставалось другого выбора, кроме как взяться за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь.
«Разве им оставили иной выбор — после погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей, устроили новую Хатынь?» — написал президент.
Он отмечает, что такую же расправу, как в Одессе, последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске.
«Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся», — подчеркнул глава государства.
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