«Не намерены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей. Предпочитают эксплуатировать образ "жертвы внешней агрессии" и торговать русофобией. Устраивают кровавые провокации в Донбассе», — отметил Путин.
По его мнению, так Киев любыми способами привлекает к себе внимание иностранных покровителей и хозяев.
На деле же Донбасс Киеву не нужен, так как в случае выполнения Минских соглашений и реинтеграции региона в состав Украины окажется под угрозой антироссийская направленность нынешней политики Украины, отметил Путин.
Он пояснил, что нынешняя украинская власть может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага под контролем со стороны западных держав.
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