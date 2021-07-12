Украинские власти не хотят всерьез обсуждать урегулирование конфликта в Донбассе, вместо этого эксплуатируя образ «жертвы внешней агрессии» и торгуя русофобией, написал президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев»

«Не намерены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей. Предпочитают эксплуатировать образ "жертвы внешней агрессии" и торговать русофобией. Устраивают кровавые провокации в Донбассе», — отметил Путин.

Путин объяснил, почему Украина — беднейшая страна Европы © Украина.ру

На деле же Донбасс Киеву не нужен, так как в случае выполнения Минских соглашений и реинтеграции региона в состав Украины окажется под угрозой антироссийская направленность нынешней политики Украины, отметил Путин.

Он пояснил, что нынешняя украинская власть может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага под контролем со стороны западных держав.

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