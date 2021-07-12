«По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. Украина сейчас — беднейшая страна Европы», — говорится в статье.
Путин отмечает, что такой негативный результат был достигнут благодаря тому, что Киев после госпереворота 2014 года разорвал экономические связи с Россией.
Президент РФ также отметил, что еще совсем недавно уровень промышленной кооперации Украины и России был выше, чем сейчас в странах Евросоюза.
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