«По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень поду­шевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и неприз­нанного Косова. Украина сейчас — беднейшая страна Европы», — говорится в статье.

«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине
«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине
© РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк
Путин отмечает, что такой негативный результат был достигнут благодаря тому, что Киев после госпереворота 2014 года разорвал экономические связи с Россией.

Президент РФ также отметил, что еще совсем недавно уровень промышленной кооперации Украины и России был выше, чем сейчас в странах Евросоюза. 

Полностью статью Путина можно прочитать на нашем сайте. 