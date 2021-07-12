Украина является беднейшей страной Европы, уровень ВВП на душу населения ниже, чем в Албании, Молдавии и непризнанном Косово, написал президент России Владимир Путин в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля на русском и украинском языках

«По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень поду­шевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и неприз­нанного Косова. Украина сейчас — беднейшая страна Европы», — говорится в статье.

«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Президент РФ также отметил, что еще совсем недавно уровень промышленной кооперации Украины и России был выше, чем сейчас в странах Евросоюза.

Полностью статью Путина можно прочитать на нашем сайте.