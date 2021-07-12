«Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и «Минска-1», и «Минска-2», дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "анти-Россия". А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю — под протекторатом, контролем со стороны западных держав», — написал Путин.
На практике, добавил он, это выражается в «атмосфере страха, агрессивной риторике, потакании неонацистам, милитаризации» Украины, а также в поглощении ее экономики и эксплуатации природных ресурсов.