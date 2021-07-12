Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля на сайте Кремля, объяснил, почему Киев фактически отказывается от Донбасса

Обещания оказались враньём: Путин высказался о Зеленском © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев На практике, добавил он, это выражается в «атмосфере страха, агрессивной риторике, потакании неонацистам, милитаризации» Украины, а также в поглощении ее экономики и эксплуатации природных ресурсов.