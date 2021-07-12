Русские и украинцы - единый народ, а стена, разделившая их - плод ошибок самих наших стран и усилий тех, кто стремится к под­рыву нашего единства, отметил президент России Владимир Путин в статье «Об историческом единстве русских и украинцев». Статья 12 июля опубликована на сайте Кремля

Путин: Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление © AP, Efrem Lukatsky

Этот раскол стал общей бедой и трагедией наших народов, подчеркнул он.

Путин отметил, что к разобщению русских и украинцев привели и «последствия наших собст­венных ошибок», и целенаправленные усилия внешних игроков.

«Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа», — написал глава государства.

Ранее, в эфире прямой линии 30 июня, президент России сказал, что русские и украинцы — один народ, единое целое.