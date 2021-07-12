По словам российского президента, незримая стена, возникшая в последние годы между Россией и Украиной, разделила две части одного исторического и духовного пространства.
Этот раскол стал общей бедой и трагедией наших народов, подчеркнул он.
Путин отметил, что к разобщению русских и украинцев привели и «последствия наших собственных ошибок», и целенаправленные усилия внешних игроков.
«Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа», — написал глава государства.
Ранее, в эфире прямой линии 30 июня, президент России сказал, что русские и украинцы — один народ, единое целое.