Секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы активизации боевых действий на востоке Украины, в том числе перед Днем независимости страны. Об этом 12 июля он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

СНБО Украины собирает первое выездное заседание © president.gov.ua

По его словам, в прошлом году было меньше обстрелов, чем в текущем, поскольку продолжают работать снайперские группы.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.