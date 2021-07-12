«Что касается активных военных действий, ничего не могу сказать. Мы сейчас не наблюдаем того, что они должны готовиться ко Дню независимости. Вы знаете, что у нас ситуация на территориях Донецкой и Луганской областей, которые на сегодня оккупированы Российской Федерацией, непростая, сложная», — заявил Данилов.
По его словам, в прошлом году было меньше обстрелов, чем в текущем, поскольку продолжают работать снайперские группы.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.