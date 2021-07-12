Президент РФ Владимир Путин назвал предвыборные обещания нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского враньем. Об этом он написал в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля на сайте Кремля

«Лучше разговаривать с врагом». Суздальцев о встрече между Путиным и Зеленским © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

«Основным пред­выборным лозунгом действующего президента было дости­жение мира. Он на этом пришёл к власти. Обещания оказались враньём. Ничего не изме­нилось», — отметил российский президент.

Путин добавил, что с приходом Зеленского к власти ситуация на Украине и в Донбассе «еще и деградировала».