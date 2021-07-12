Путин отметил, что Запад формируют Украину как анти-Россию. Авторы этого проекта так настраивают украинскую политическую систему, чтобы со сменой элит это государство всегда сохраняло курс на разрыв отношений с РФ, на вражду с соседней страной.
«Основным предвыборным лозунгом действующего президента было достижение мира. Он на этом пришёл к власти. Обещания оказались враньём. Ничего не изменилось», — отметил российский президент.
Путин добавил, что с приходом Зеленского к власти ситуация на Украине и в Донбассе «еще и деградировала».