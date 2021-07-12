Признаки, по которым можно отличить лекарства, которые помогут поддержать здоровье, от подделок, на продаже которых наживаются мошенники, на днях перечислил в своем Instagram украинский врач-педиатр Евгений Комаровский

Комаровский назвал шесть признаков рекламы лекарства, которые должны насторожить покупателя и предостеречь от покупки у мошенников.

Комаровский рассказал о зависимости COVID-19 от лишнего веса © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

— в его рекламе упоминаются не данные исследований ученых, а чьи-то личные отзывы о том, как чудо-средство им помогло;

— утверждается, что в лекарстве нет «химии», все компоненты исключительно природные и натуральные;

— создатели лекарства обещают быстрый результат лечения и заверяют, что у их средства нет побочных эффектов;

— препарат нацелен на лечение множества заболеваний одновременно:

— при его создании использовались «секретные разработки», «уникальные технологии», тайны забытых племен или части редких животных;

— лекарство ранее якобы скрывали от народа.

«Британские учёные доказали, что лекарства лучше помогают тем, кто ПРОДАЁТ», «Такие лекарства люди часто покупают от отчаяния, когда не помогает традиционная медицина», «Значит, чеснок в формочке от киндер-сюрприза на верёвочке — не настоящее лекарство?» — отреагировали читатели Комаровского.

Ранее в одном из детских садов Украины воспитатели решили повесить детям на шею на шнурке яйцо из киндер-сюрприза с дольками чеснока внутри. Они пояснили, что так пытаются отогнать от детей вирусы.