Комаровский назвал шесть признаков рекламы лекарства, которые должны насторожить покупателя и предостеречь от покупки у мошенников.
Итак, стоит максимально тщательно проверить информацию о лекарстве и не бежать его покупать, если:
— в его рекламе упоминаются не данные исследований ученых, а чьи-то личные отзывы о том, как чудо-средство им помогло;
— утверждается, что в лекарстве нет «химии», все компоненты исключительно природные и натуральные;
— создатели лекарства обещают быстрый результат лечения и заверяют, что у их средства нет побочных эффектов;
— препарат нацелен на лечение множества заболеваний одновременно:
— при его создании использовались «секретные разработки», «уникальные технологии», тайны забытых племен или части редких животных;
— лекарство ранее якобы скрывали от народа.
«Британские учёные доказали, что лекарства лучше помогают тем, кто ПРОДАЁТ», «Такие лекарства люди часто покупают от отчаяния, когда не помогает традиционная медицина», «Значит, чеснок в формочке от киндер-сюрприза на верёвочке — не настоящее лекарство?» — отреагировали читатели Комаровского.
Ранее в одном из детских садов Украины воспитатели решили повесить детям на шею на шнурке яйцо из киндер-сюрприза с дольками чеснока внутри. Они пояснили, что так пытаются отогнать от детей вирусы.