Telegram-канал Украина.ру 12 июля преодолел психологический рубеж в 20 тыс. подписчиков

«Мы шли к этой цифре долго. Первая публикация на нашем канале появилась 14 ноября 2017 года. Три года и восемь месяцев!» — говорится в сообщении на Telegram-канале.

Авторы канала также высказали слова благодарности всем, кто работал на канале и помогал продвигать его.

«В первую очередь хотим, конечно, сказать спасибо Руслану Мармазову, который создал канал в том виде, в котором мы все его знаем и любим», — отмечается в публикации.