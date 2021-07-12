«Мы шли к этой цифре долго. Первая публикация на нашем канале появилась 14 ноября 2017 года. Три года и восемь месяцев!» — говорится в сообщении на Telegram-канале.
Авторы канала также высказали слова благодарности всем, кто работал на канале и помогал продвигать его.
«В первую очередь хотим, конечно, сказать спасибо Руслану Мармазову, который создал канал в том виде, в котором мы все его знаем и любим», — отмечается в публикации.
Также удостоились благодарностей многие журналисты, эксперты и политики: гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, главред RT Маргарита Симоньян, политические обозреватели Владимир Корнилов и Армен Гаспарян, депутат Верховной Рады 4-7 созывов Олег Царев, представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник и многие другие.