«На эту пятницу Владимир Александрович Зеленский принял решение о проведении заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно будет это проходить — будет известно завтра», — заявил Данилов.
По его словам, будет рассматриваться вопрос региона, в котором будет проходить заседание, а также вопросы национальной безопасности, санкционной политики и НАТО. Какой это будет регион, Данилов не озвучил.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 52 граждан Белоруссии из-за президентских выборов, поскольку официальный Киев считает их результаты фальсифицированными.