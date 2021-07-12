Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет первое выездное заседание в одном из областных центров в пятницу. Об этом 12 июля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил журналистам, передают «Украинские новости»

«На эту пятницу Владимир Александрович Зеленский принял решение о проведении заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно будет это проходить — будет известно завтра», — заявил Данилов.

СНБО создаст реестр запрещенных в стране сайтов © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 52 граждан Белоруссии из-за президентских выборов, поскольку официальный Киев считает их результаты фальсифицированными.