Речь идет о скандале с закупкой для нужд украинских военных санитарных автомобилей производства компании «Богдан Моторс», не соответствовавших никаким нормам и требованиям. Ущерб государства от сделки оценен в 475 млн грн (около 1,3 млрд рублей).
«Генералу Павловскому, который командовал освобождением Мариуполя и запустил строительство украинских десантно-штурмовых катеров и отечественную ракетную программу, зеленая власть присудила арест с залогом в почти полмиллиарда гривен. Фактически безальтернативный арест», — написал Арьев.
Ранее Печерский суд арестовал на два месяца директора ЧАО «Кузня на Рыбальском» Валерия Шандру, который также обвиняется в поставках низкокачественной военной техники ВСУ. Залог был ему определен в сумме 444 млн грн (около 1,1 млрд рублей).
Ранее Госбюро расследований Украины уведомило о подозрении чиновников «Кузни на Рыбальском» и Минобороны из-за поставок техники «Богдан Моторс».
Автомобильная компания «Богдан Моторс» объединяет производственные активы корпорации «Богдан» и до гражданской войны в Донбассе выпускала только городские маршрутки, которые вызывали множество нареканий у пассажиров.
Ее бенефициаром является пятый президент Украины Петр Порошенко. Он же контролирует партию «Европейская солидарность». Одним из заявленных приоритетов его предвыборной программы было создание дееспособной украинской армии, что в свете вскрывшихся фактов выглядит особенно цинично.