Печерский районный суд Киева арестовал экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского на два месяца с альтернативой залога в почти 500 миллионов гривен (около 1,3 млрд рублей), сообщил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев в Facebook 12 июля

Речь идет о скандале с закупкой для нужд украинских военных санитарных автомобилей производства компании «Богдан Моторс», не соответствовавших никаким нормам и требованиям. Ущерб государства от сделки оценен в 475 млн грн (около 1,3 млрд рублей).

«Генералу Павловскому, который командовал освобождением Мариуполя и запустил строительство украинских десантно-штурмовых катеров и отечественную ракетную программу, зеленая власть присудила арест с залогом в почти полмиллиарда гривен. Фактически безальтернативный арест», — написал Арьев.

Обвинения в измене и коррупции. Как Порошенко системно копает под Зеленского © AP, Vadim Ghirda Валерия Шандру, который также обвиняется в поставках низкокачественной военной техники ВСУ. Залог был ему определен в сумме 444 млн грн (около 1,1 млрд рублей).

Ранее Госбюро расследований Украины уведомило о подозрении чиновников «Кузни на Рыбальском» и Минобороны из-за поставок техники «Богдан Моторс».

Автомобильная компания «Богдан Моторс» объединяет производственные активы корпорации «Богдан» и до гражданской войны в Донбассе выпускала только городские маршрутки, которые вызывали множество нареканий у пассажиров.

Ее бенефициаром является пятый президент Украины Петр Порошенко. Он же контролирует партию «Европейская солидарность». Одним из заявленных приоритетов его предвыборной программы было создание дееспособной украинской армии, что в свете вскрывшихся фактов выглядит особенно цинично.