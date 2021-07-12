Украинские националисты из группировки «Основа будущего» и экс-участники военного конфликта в Донбассе испортили вещи в магазине рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Киеве и призвали закрыть торговую точку. Соответствующее видео было выложено 12 июля в соцсетях

«Отчаянный парень»: рэпер Гуф оденет украинцев в наряды со сталинскими высотками © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк говорится в сообщении в Telegram-канале Vesti.ua.

Националисты топтали одежду в магазине и оскорбляли продавцов. Они пообещали обратиться в Киевскую городскую госадминистрацию с требованием расторгнуть договор аренды с российским исполнителем.

В 2016 году СБУ запретила Гуфу въезд на Украину, из-за этого ему пришлось отменить запланированный концерт.

В мае 2021 года российский рэпер открыл в Киеве свой фирменный магазин одежды с изображением стилизованной панорамы Москвы со сталинскими высотками.