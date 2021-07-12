«Они заявили, что в Киеве нет места для магазина, где продают одежду с принтами высоток Москвы и Аэрофлота. Также, по их словам, продавцы сами признались, что магазин работает якобы незаконно. С ними активисты провели "воспитательную беседу"», — говорится в сообщении в Telegram-канале Vesti.ua.
Националисты топтали одежду в магазине и оскорбляли продавцов. Они пообещали обратиться в Киевскую городскую госадминистрацию с требованием расторгнуть договор аренды с российским исполнителем.
В 2016 году СБУ запретила Гуфу въезд на Украину, из-за этого ему пришлось отменить запланированный концерт.
В мае 2021 года российский рэпер открыл в Киеве свой фирменный магазин одежды с изображением стилизованной панорамы Москвы со сталинскими высотками.